O Governo vai realizar este mês um conselho de ministros dedicado à transição digital e à modernização administrativa, anunciou esta quarta-feira no Parlamento a ministra da Juventude e Modernização.

Margarida Balseiro Lopes disse durante uma audição na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Administração Pública que irá decorrer o “primeiro conselho de ministros para a transição digital e modernização ainda este mês” e salientou que “o programa de simplificação e desburocratização está nas prioridades” do executivo.

Durante o segundo semestre, será apresentada também a estratégia digital para o país, disse ainda a ministra.

Não podemos avançar com outros documentos e com outras estratégias que não estejam alinhadas com aquela que será a estratégia digital do país até 2030″, explicou Balseiro Lopes, que anunciou também a reativação do conselho consultivo da Agência para a Modernização Administrativa (AMA).