A greve de 24 horas realizada esta quarta-feira pelos trabalhadores dos Transportes Coletivos do Barreiro (TCB), reivindicando aumentos salariais e melhores condições de trabalho, teve uma adesão de 100%, disse à agência Lusa fonte sindical.

Segundo o coordenador da Direção Regional de Setúbal do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local e Regional (STAL), José Santana, desde as 4h00 que o serviço rodoviário municipal está parado.

No piquete de greve, adiantou, estiveram 105 trabalhadores, essencialmente motoristas, que entregaram na Câmara Municipal do Barreiro um abaixo-assinado com as reivindicações dos trabalhadores.

“Hoje, os trabalhadores dos SMTCB — Transportes Coletivos do Barreiro, com a sua farda vestida, entregaram ao presidente da Câmara um abaixo-assinado reivindicativo. Fizeram-no em desfile pelas ruas do Barreiro. Estão a cumprir 24 horas de greve, porque estão fartos de promessas não cumpridas“, refere o STAL num comunicado divulgado nas redes sociais.

Segundo o sindicato, a paralisação evidencia que “as reuniões com a administração dos TCB têm sido uma mão cheia de nada, com promessas e a empurrar os problemas para a frente e a não dar solução”.

Os trabalhadores reivindicam um aumento geral dos salários e a fixação do salário mínimo em mil euros ainda em 2024, um subsídio de refeição no valor de 10,50 euros, a reposição da carreira/categoria de agente único e o alargamento do Suplemento de Penosidade e Insalubridade, com a inclusão do factor de risco a mais categorias, contemplando os motoristas/agentes únicos.

No caderno reivindicativo é ainda pedida a contratação e o ajuste de cláusulas dos seguros destinados aos trabalhadores com maior proteção, a inclusão das pausas e tempos de rendição nos horários e melhores condições de segurança e saúde no trabalho.

A empresa municipal Transportes Coletivos do Barreiro existe naquele concelho do distrito de Setúbal desde 24 de fevereiro de 1957.

Numa nota de imprensa divulgada na segunda-feira, a Câmara Municipal do Barreiro anunciava que estavam previstas perturbações significativas no regular funcionamento de carreiras dos TCB devido à greve convocada pelo STAL, no período compreendido entre as 4h37 desta quarta-feira e as 2h30 de quinta-feira.

Na mesma nota, referia-se que os TCB lamentavam eventuais transtornos que pudessem ocorrer.