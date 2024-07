O Presidente francês, Emmanuel Macron, excluiu nesta quarta-feira governar com o partido França Insubmissa (LFI, esquerda radical) após as eleições legislativas, apesar do apoio já manifestado pela coligação de esquerda Nova Frente Popular, para bloquear a extrema-direita.

Retirar-se hoje para os eleitos de esquerda face à União Nacional [RN] não significa governar amanhã com a LFI”, afirmou o chefe de Estado francês no Conselho de Ministros, segundo vários participantes citados pela agência France-Presse.

Numa mensagem publicada na rede social X, o primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, insistiu que “não há nem nunca haverá uma aliança com a França Insubmissa”.

Il n'y a pas et il n'y aura jamais d'alliance avec la France insoumise. pic.twitter.com/k0LxuW2Sou — Gabriel Attal (@GabrielAttal) July 3, 2024

“Retirar-se não é reunir-se, não é comprometer-se”, acrescentou a porta-voz do governo, Prisca Thevenot, após o Conselho de Ministros.

“Lutar contra a União Nacional hoje não é o mesmo que aliar-se ao LFI amanhã”, insistiu, referindo de passagem que poderia haver fraturas com as outras forças da Nova Frente Popular (comunistas, socialistas e ecologistas) na sequência das eleições.

“Consideramos que esta aliança eleitoral já se está a desmoronar no seio da esquerda? Penso que sim”, afirmou. “Não podemos fazer do LFI o alfa e o ómega da esquerda em França”, acrescentou.

A França realiza domingo, 7 de julho, a segunda volta das eleições legislativas.

Na primeira volta, a União Nacional (Rassemblement Nationale, no original francês) foi o partido mais votado, com 33% dos votos, à frente da coligação de esquerda Nova Frente Popular (NFP, 28,5%) e dos centristas Juntos pela República, que integra o partido do Presidente Emmanuel Macron (22%).