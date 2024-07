Imagine este cenário: a família prepara-se para uma escapadinha de fim de semana, antecedendo as férias. Entre crianças, malas e checklists, garante-se que o carro também está pronto para a viagem. O modelo já não é novo, está fora da garantia e a última coisa que a família deseja é ter dores de cabeça decorrentes de uma avaria.

Entretanto, a família descobre que não tem de ir paras filas num balcão de atendimento de uma seguradora, porque nasceu o Pisca Seguros, www.piscapisca.pt/seguros. A plataforma de seguros do portal piscapisca.pt, simples e intuitiva, onde – com total segurança – pode segurar o carro contra terceiros e danos próprios, ainda segurar contra avarias, incluindo o reboque e o transporte dos ocupantes e, já agora, para não deixar a mota desprotegida mete tudo no pacote.

Os fins de semana e as férias estão mais fáceis, porque as preocupações estão com o Pisca Seguros e a cereja no topo do bolo é o valor a pagar pela adesão a estes seguros: imbatíveis perante a concorrência e acessíveis a qualquer carteira.

E os procedimentos são tão simples. A plataforma explica e tudo é feito com o telemóvel. Basta filmar todo o exterior do veículo e/ou da moto para confirmar se tem danos pré-existentes, preenche o questionário básico, envia os dados pedidos pela plataforma e recebe o valor do prémio, isto é, o valor que tem a pagar. Pode fazê-lo por débito direto, transferência ou MB. Mais. Vai escolher as modalidades que quer, e pode enriquecer a cobertura com danos que possam acontecer na sua viatura, mais proteção para os ocupantes, carro de substituição, cobertura contra vandalismo e fenómenos da natureza, choque, colisão capotamento, incêndio, privação de uso, furto ou roubo e até uma cobertura médica.

No Pisca Seguros o contrato é feito à sua medida e para evitar que o prémio seja elevado pode criar uma franquia nos danos próprios, ou seja, determinar um valor que em caso de sinistro está disposto a pagar, e acima desse valor o pagamento é assumido pela seguradora. Mais. Para evitar gastar muito dinheiro no seguro antes das férias pode fracionar, ou seja, paga ao semestre ou ao trimestre e, desta forma, controla o gasto imediato.

E, claro, junto ao seguro do carro que é obrigatório, o seguro facultativo de avarias que inclui reparação no local ou em oficina, reboque do veículo e pagamento do transporte de regresso a casa para condutor e passageiros, ou a estadia num hotel enquanto decorre a reparação.

Agora, não nos vamos esquecer do seguro da mota que ficou na garagem, mas que é o brinquedo do fim de semana. Tal como no carro é um seguro obrigatório relativamente à cobertura perante terceiros, mas pode ter muito mais coberturas à medida das necessidades, incluindo danos no capacete.

Este verão, faça com esta família: leve o Pisca Seguros consigo e viaje com a confiança de que está sempre (bem) protegido. Boas férias e boas viagens!