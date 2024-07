O mais recente relatório do FMI reviu em ligeira alta as previsões de crescimento, mas também deixou algumas dúvidas sobre o modelo e o impacto do IRS jovem. Numa altura em que o governo continua num braço de ferro com a Assembleia sobre a revisão das tabelas do IRS e em que faz parte do seu programa uma descida gradual do IRC, é porventura o momento indicado para discutir o conjunto do sistema fiscal. De facto temos um dos IRC mais elevados da Europa e um IRS que muitos consideram demasiado progressivo. Todos os anos temos também discussões sobre os impostos ambientais mas curiosamente poucas vezes falamos de um dos impostos com mais peso no orçamento, o IVA. No contra corrente desta quarta-feira queremos alargar a discussão, até porque há propostas novas que talvez fosse de considerar. Quais as novas propostas?

