O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP está a realizar esta quarta-feira de manhã uma operação de combate ao tráfico de droga em várias zonas de Lisboa e do Montijo, no distrito de Setúbal, anunciou aquela força de segurança.

Em comunicado, a PSP adianta que em causa está o combate à criminalidade organizada dedicada ao tráfico de droga, detenção e uso de armas de fogo e roubos, com 15 mandados de buscas domiciliárias, três não domiciliárias e oito de detenção fora de flagrante delito, a decorrer em várias zonas de Lisboa e o Montijo.

De acordo com a PSP, 12 das buscas domiciliárias estão a ser realizadas na Rua Carlos Botelho, Bairro das Moagens e Bairro do Lavrado, em Lisboa, duas nos bairros do Loureiro e Ajuda (Lisboa) e uma busca domiciliária na Rua António Oliveira Feio, no Montijo.