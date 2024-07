O requerimento potestativo apresentado pelo Chega para ouvir o antigo primeiro-ministro e o ex-ministro das Infraestruturas numa comissão parlamentar, que não é comissão de inquérito, vai contra o regimento da Assembleia da República. Esta posição consta de um parecer já emitido pela primeira comissão em 2023 e que foi citado pelo presidente da comissão de economia e obras públicas onde o requerimento do partido foi discutido.

O social democrata Miguel Santos não tem dúvidas quanto à não admissibilidade do requerimento para chamar António Costa e João Galamba a dar explicações sobre as escutas da Operação Influencer onde se aborda a demissão da ex-presidente da TAP, Christine Ourmières-Widener, divulgadas pela CNN.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Isto porque o regimento da Assembleia só permite audições potestativas (sem votação dos outros partidos) a titulares que estejam no exercício de funções nos cargos cuja ação vai ser escrutinada. A questão foi levantada pelo deputado socialista Hugo Costa, numa posição que foi corroborada pelo PSD.

“O que está em causa não é questão de mérito, mas de admissibilidade legal”, afirmou Miguel Santos. E citou um parecer da primeira comissão do Parlamento que esclarece quais as personalidades que podem ser chamadas através de requerimentos potestativos de partidos. António Costa e João Galamba não cumprem esses requisitos. Não estão em funções, nem trabalham ou exercem cargos em empresas públicas ou entidades administrativas do Estado ou entidades independentes.

O pedido potestativo para ouvir os antigos governantes surgiu depois dos pedidos de audições terem sido chumbados. Mesmo que o pedido de audição tivesse sido aprovado, os dois antigos governantes não seriam obrigados a vir. Seria como um convite. Só em caso de comissão de inquérito é que os dois antigos titulares de cargos públicos teriam de responder. Ainda assim, António Costa teria a prerrogativa de responder por escrito.

Falando do “incómodo” dos socialista, o deputado do Chega, Filipe Melo, invoca a opinião recolhida junto de juristas, segundo a qual, e “ao abrigo da lei, quando uma pessoa exerce uma função pública é responsável por essa função por um período a la longe. A sua responsabilidade não termina por terem terminado a sua função”.

Quando questionado sobre o fundamento legal e a lei em concreto que sustenta este entendimento, o deputado começou pela famosa frase do “não sou jurista”, indicando que terá de pedir aos tais juristas que coloquem por escrito o parecer que, “do nosso ponto de vista, deita por terra a argumentação do PS”.

Não obstante a existência do parecer de 2023, Filipe Melo insistiu e pediu um novo parecer sobre a legalidade da audição, deixando no ar a ameaça de uma comissão de inquérito.

António Costa e João Galamba “garantidamente virão a este Parlamento, nem que seja na próxima sessão legislativa”.

Só a partir de setembro de 2025 é que o Chega pode apresentar avançar com uma nova proposta de comissão de inquérito potestativa depois da relativa ao caso das gémeas que está a decorrer.

A comissão de economia e obras públicas vai entretanto pedir um novo parecer sobre admissibilidade deste requerimento potestativo do Chega.