O ciclista português Rui Oliveira (UAE Emirates) terminou esta quarta-feira na segunda posição a primeira etapa da Volta à Áustria, subindo ao terceiro lugar da geral.

Depois de ter sido 12.º no prólogo da véspera, Oliveira, que vai representar Portugal em Madison nos Jogos Olímpicos Paris2024, foi esta quarta-feira segundo na primeira tirada, com partida e chegada em Bad Tatzmannsdorf (177,9 quilómetros), com as mesmas 3:38.52 horas do vencedor, o italiano Davide de Pretto (Jayco AlUla), e do alemão Niklas Behrens (Lidl-Trek Future Racing), terceiro.

Na geral, o alemão Max Walscheid (Jayco AlUla) subiu à liderança, com o mesmo tempo do italiano Filippo Ganna (INEOS) e de Rui Oliveira, segundo e terceiro classificado, respetivamente.

Na quinta-feira corre-se a segunda etapa, num percurso de 184,5 quilómetros, entre Maria Taferl e Steyr, com três contagens de montanha de terceira categoria nos últimos 65 quilómetros.