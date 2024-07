A Tesla, construtor norte-americano de veículos eléctricos, tornou pública a sua performance comercial no 2.º trimestre do ano, período que se seguiu ao seu pior trimestre dos últimos anos. Entre Abril e Junho, o desempenho da marca melhorou consideravelmente face aos primeiros três meses do ano, mas ficou abaixo dos melhores valores já conseguidos, acompanhando a desaceleração da procura por veículos a bateria que tem afectado a generalidade dos construtores que se dedicam a esta tecnologia.

No 2.º trimestre de 2024, a Tesla comercializou 443.956 unidades, um valor inferior em 4,8% aos 466.140 veículos que vendeu no período homólogo de 2023. Ainda assim, o volume de unidades transaccionadas superou as expectativas dos analistas, que previam 438.019 unidades, e ultrapassou folgadamente as vendas no primeiro trimestre de 2024, que se ficaram pelos 386.810 carros vendidos.

Como é habitual, os modelos mais vendidos da Tesla entre Abril e Junho foram os mais acessíveis, respectivamente o Model Y e o Model 3, com um total de 422.405 unidades (a marca anuncia valores em conjunto, sem discriminar as vendas de cada modelo), enquanto o trio formado pelos Model S, X e Cybertruck representou 21.551 unidades. No último trimestre, o construtor norte-americano fabricou 410.831 veículos e aproveitou para escoar as unidades que não conseguiu vender no trimestre anterior, por estarem em trânsito pela África do Sul, devido aos ataques aos navios de transporte no Mar Vermelho.