A circulação na linha Amarela do metro do Porto esteve condicionada entre o Hospital de São João e o Polo universitário devido a uma “falha de energia e avarias técnicas”, disse à Lusa fonte da Metro do Porto.

Segundo aquela fonte, a circulação naquele troço chegou a estar cortada nos dois sentidos, entre as 15h30 até cerca das 16h20, sendo que desde então se fez de forma condicionada nos dois sentidos mas apenas numa das vias e de forma alternada, até às 18h15, hora em que a circulação normal foi restabelecida.

“Há uma avaria técnica e falha de energia, o que obrigou a cortar a circulação mas é apenas naquela zona e naquela linha”, explicou a fonte.

A mesma fonte adiantou que “não há previsão sobre quando a linha voltará a estar operacional”.

A Linha Amarela é uma das seis linhas que compõem a rede de metro no Porto e liga Vila d’Este, em Vila Nova de Gaia, ao Hospital de S. João, no Porto, tendo um total de 15,9 quilómetros e 19 estações.

Atualizada às 18h38 do dia 4 de julho de 2024