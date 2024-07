O deputado do PS Luís Graça foi eleito vice-presidente da Assembleia Parlamentar da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) durante a sessão plenária deste órgão em Bucareste, Roménia, foi anunciado esta quarta-feira no parlamento.

Numa nota à comunicação social, o parlamento português refere que na 31.ª sessão plenária da Assembleia Parlamentar da OSCE, que decorreu em Bucareste entre sábado e esta quarta-feira, o deputado socialista Luís Graça foi eleito vice-presidente desta organização e que o mandato tem duração de três anos.

Durante estes trabalhos foi igualmente eleita a deputada do PSD Paula Cardoso como relatora da Comissão de Assuntos Económicos, Ciência, Tecnologia e Ambiente, com mandato de um ano no Bureau.

Composta por 323 deputados de 54 estados membros e “estendendo-se da costa canadiana do Pacífico ao Extremo Oriente russo”, de acordo com a mesma nota, “a principal tarefa da Assembleia é facilitar o diálogo interparlamentar de forma a permitir a disseminação dos valores democráticos, do Estado de Direito e do desenvolvimento sustentável na região OSCE”.

“As principais estruturas da Assembleia Parlamentar são a Comissão Permanente que reúne os Presidentes de Delegação e o Bureau, que reúne o Presidente, os Vice-Presidentes, o Tesoureiro, o Presidente Emeritus e os Presidentes, Vice-Presidentes e Relatores das três Comissões Gerais”, refere ainda.

Esta assembleia reúne-se em três plenários anuais.