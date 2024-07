Os enfermeiros dos centros de saúde de Lisboa cumprem esta quinta-feira um dia de greve para reivindicar melhores condições salariais e de progressão na carreira e ao fim da manhã vão entregar uma moção ao Ministério da Saúde.

Convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), a paralisação vai decorrer nos turnos da manhã e da tarde, entre as 8h00 e as 24h00, abrangendo os centros de saúde das Unidades Locais de Saúde de Amadora/Sintra, Estuário do Tejo, Loures-Odivelas, Santa Maria, São José e Lisboa Ocidental.

De acordo com o sindicato, com esta greve, os enfermeiros dos cuidados primários de saúde de Lisboa pretendem reivindicar a contabilização dos pontos para efeitos de progressão na carreira, com o pagamento atualizado e dos retroativos desde 2018.

Exigem ainda a operacionalização do designado “acelerador de carreira”, a transição para a categoria de enfermeiro especialista de todas as profissionais que não transitaram devido ao seu “legítimo exercício dos seus direitos de maternidade”, assim como a vinculação efetiva de todos os enfermeiros que atualmente se encontram em situação precária.

Em comunicado, o SEP lamentou ainda a “ausência de reforço e de investimento” no Serviço Nacional de Saúde e nos cuidados primários no plano de emergência para o setor recentemente aprovado pelo Governo, um documento que considera estar centralizado “na resposta à doença e no forte envolvimento dos grupos privados de saúde”.

Os enfermeiros de Lisboa cumprem esta greve um dia após o SEP se ter reunido com o Ministério da Saúde, com as duas partes a chegarem a acordo sobre o protocolo negocial, ou seja, os termos e as matérias que vão ser alvo de negociação.

Para as 11h30, está prevista a entrega de uma moção com as reivindicações ao Ministério da Saúde.