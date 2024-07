O executivo da Câmara do Porto discute na segunda-feira apoiar a organização do Campeonato do Mundo de 2030 no âmbito da candidatura conjunta de Portugal, Espanha e Marrocos, e aceitar a eventual designação de cidade-sede da competição.

Na proposta, a que a Lusa teve esta quinta-feira acesso, a vereadora com o pelouro do Desporto da Câmara do Porto, Catarina Araújo, destaca que, no âmbito da candidatura conjunta, o Porto “tem a oportunidade de ser selecionado como uma das cidades anfitriãs, atendendo ao facto de o Estádio do Dragão reunir as condições exigidas para poder receber um jogo dos quartos-de-final”.

Para tal, o município tem de se comprometer, juntamente com a Federação Portuguesa de Futebol, a apoiar a organização do Campeonato do Mundo de 2030 e a aceitar a designação de cidade-sede da competição.

Na eventualidade de ser escolhida como anfitriã do Campeonato do Mundo, a cidade do Porto compromete-se a apoiar na organização e realização dos jogos e eventos na cidade, identificando e disponibilizando locais adequados.

Num documento anexo à proposta constam locais como o Queimódromo, Alfândega, Ribeira, Jardins do Palácio de Cristal, Parque Urbano da Pasteleira, Avenida dos Aliados e Praça da República.

Já para a realização dos sorteios, o município sugere o Superbock Arena — Pavilhão Rosa Mota.

“A fim de garantir amplo acesso à competição e fornecer um ambiente seguro e divertido no qual os munícipes do Porto e os seus visitantes possam viver a competição, o município do Porto compromete-se a organizar e a realizar, caso seja uma das cidades selecionadas, um ‘FIFA Fan Festival’, pelo menos em dois locais distintos da cidade”, acrescenta a vereadora.

Nesse sentido, o executivo discute na segunda-feira apoiar a organização do Campeonato do Mundo de 2030, sendo que a atribuição do apoio estará condicionada à “efetiva seleção da cidade do Porto como cidade anfitriã do referido evento“.

Portugal, Espanha e Marrocos vão organizar o Campeonato do Mundo de 2030, anunciou a FIFA em outubro do ano passado.

Argentina, Paraguai e Uruguai também vão acolher três partidas do Mundial2030, como forma de celebrar o centenário da competição, cuja primeira edição decorreu no Uruguai, em 1930.