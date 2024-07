O “Cartão Verde” do Geoparque Açores, atribuído pelo Conselho Global de Geoparques da UNESCO, foi revalidado por quatro anos, anunciou o secretário regional do Ambiente e Ação Climática, Alonso Miguel.

Citado numa nota de imprensa do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), Alonso Miguel lembra que “na sequência do processo de avaliação ao desempenho do Geoparque Açores, referente ao quadriénio 2017-2021, o Conselho de Geoparques Mundiais da UNESCO [sigla em inglês para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura] decidiu atribuir, em 2021, um ‘Cartão Amarelo’, apontando diversas insuficiências e recomendações”.

No âmbito deste processo, acrescenta o governante, a estrutura de gestão do Geoparque Açores foi notificada para, no prazo de dois anos, tomar as medidas necessárias para responder às recomendações efetuadas pela UNESCO no relatório da última avaliação.

Em causa estavam questões “relacionadas, essencialmente, com uma diminuta visibilidade e divulgação do Geoparque Açores no território regional” e um “insuficiente envolvimento com os parceiros, tendo sido apontada ainda a necessidade de reforço do compromisso por parte das autoridades regionais e locais para com o seu funcionamento”, sublinha o governante.

Já em julho de 2023, decorreu nos Açores “a missão de avaliação para revalidação do estatuto de Geoparque Mundial da UNESCO, tendo o secretariado do Programa Internacional de Geociências e Geoparques da UNESCO, cerca de um ano depois, emitido a notificação oficial do ‘Cartão Verde’, validando o território açoriano enquanto Geoparque Mundial da UNESCO por um período de mais quatro anos”.

A revalidação do “Cartão Verde” é “motivo de grande satisfação, evitando uma dramática perda desta classificação UNESCO por parte do Geoparque Açores”, salienta Alonso Miguel, que na terça-feira participou na sessão de abertura das comemorações da passagem dos 20 anos do reconhecimento, pela UNESCO, da paisagem protegida da cultura da vinha da ilha do Pico, como património mundial da humanidade, que decorreu na Madalena do Pico.

Ainda segundo Alonso Miguel, a revalidação “reflete, evidentemente, um firme empenho da Secretaria Regional do Ambiente Ação Climática, que assumiu diretamente este compromisso e esta missão, reestruturando os órgãos sociais da Associação Geoaçores, assumindo a presidência desta associação, e reforçando os meios humanos e financeiros necessários para fazer face às recomendações e às insuficiências apontadas pela UNESCO”.

As nove ilhas dos Açores, diversos ilhéus e área marinha envolvente correspondem a uma área de cerca de 13.000 quilómetros quadrados reconhecida internacionalmente como Geoparque Mundial da UNESCO.

Esta designação só pode ser atribuída a territórios detentores de património geológico de relevância internacional onde sejam implementadas medidas de geoconservação, dinamizadas ações de educação ambiental e desenvolvidas parcerias conducentes à sustentabilidade do território.