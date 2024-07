Em atualização

O Palácio de Versalhes, em Paris, França, foi evacuado esta tarde devido a uma operação policial que ainda está decorrer no local, segundo anunciaram as autoridades francesas numa publicação na rede social X (antigo Twitter). A polícia francesa desaconselhou a deslocação para o monumento e descartou ataque terrorista.

“Está a decorrer uma operação no Château de Versailles. As forças de segurança estão no local. Evitar a zona e seguir as instruções das autoridades. Não transmitir informações falsas”, pode ler-se na publicação.

Um porta-voz da polícia nacional, citado pelo jornal francês France Bleu Paris, afirmou que “não se trata de um atentado terrorista” e que o incidente deveu-se a “um confronto entre vendedores ambulantes em frente ao castelo.”

De acordo com o jornal Le Figaro, um deles terá sido visto a fugir com uma faca.

Nas redes sociais, várias pessoas divulgaram imagens da intervenção policial, onde unidade especial da polícia francesa, GIGN é vista a entrar no palácio.

What's happening here? We were waiting to be allowed inside the chateau Versailles and now it's being evacuated…and the military just went in pic.twitter.com/QfgKmTaktm

— Fedde Benedictus (@FBenedictus) July 4, 2024