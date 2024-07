O eurodeputado Paulo Cunha, número dois na lista do PSD para as eleições europeias, foi escolhido para liderar a bancada social-democrata no Parlamento Europeu (PE), foi esta quinta-feira anunciado.

Em comunicado, o PSD anunciou Paulo Cunha vai encabeçar a bancada parlamentar social-democrata nos hemiciclos de Bruxelas e Estrasburgo, enquanto Sebastião Bugalho, o cabeça de lista às eleições para o PE, vai ser o porta-voz da delegação. Hélder Silva e Sousa vai ser o tesoureiro.

Citado na nota, Paulo Cunha afirma ter sido feita “uma análise, tendo em conta o interesse nacional, os objetivos para o mandato, as circunstâncias políticas, europeias e nacionais, e os perfis e as competências específicas de cada deputado”, para criar uma “comissão executiva” com estes três elementos.

Também vice-presidente do PSD, Paulo Cunha terá as funções de coordenação entre a bancada parlamentar europeia e os órgãos nacionais do partido.

O PSD concorreu às eleições europeias coligado com o CDS-PP e o PPM na Aliança Democrática, que ficou em segundo lugar, elegendo sete eurodeputados. O PS venceu as eleições e elegeu mais um do que a AD.

A nível europeu, o Partido Popular Europeu (PPE), do qual fazem parte PSD e CDS-PP, venceu as eleições europeias. A eurodeputada social-democrata Lídia Pereira foi eleita há poucas semanas uma das vice-presidentes do grupo parlamentar do PPE, liderado pelo alemão Manfred Weber.