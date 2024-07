O PS/Açores pediu esta quinta-feira ao Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) os relatórios elaborados sobre o incêndio que deflagrou em maio no Hospital do Divino Espírito Santo (HDES) de Ponta Delgada e que deixou a unidade inoperacional.

Os socialistas entregaram um requerimento no parlamento regional a solicitar os relatórios que o executivo açoriano “continua a não divulgar”, embora vá dizendo que é “um Governo dialogante e transparente”, segundo um comunicado divulgado esta quinta-feira.

O PS/Açores pretende ter acesso a quatro documentos: relatório de progresso elaborado pelo grupo de trabalho indicado pelo Governo Regional; relatório de incêndio da corporação de Bombeiros de Ponta Delgada; relatório final do Laboratório Regional de Engenharia Civil relativo às condições infraestruturais do HDES e relatório técnico de averiguação das causas do incêndio do HDES elaborado pelo Conselho Diretivo dos Açores da Ordem dos Engenheiros.

“O Governo [Regional] tem em sua posse uma série de relatórios sobre o incêndio e o processo de recuperação do HDES, simplesmente não os divulga, o que indicia que tem algo a esconder”, afirma, citado na nota, José Miguel Toste.

O socialista acrescenta que o partido está preocupado com a recuperação do HDES e com as respostas de saúde aos açorianos, daí que tenha solicitado uma cópia dos relatórios.

“Passaram agora [esta quinta-feira] exatamente dois meses da ocorrência e pouco sabemos, tirando uma ou outra informação reduzida que o Governo [Regional] vai libertando aqui ou ali”, aponta.

O incêndio atingiu a maior unidade de saúde dos Açores no dia 4 de maio.

Ainda segundo José Miguel Toste, o executivo liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro “tem de ser muito mais transparente, explicar aos açorianos e aos deputados eleitos ao parlamento dos Açores, exatamente o que é que se passou e o que está a ser feito para garantir cuidados de saúde aos açorianos”.

O parlamentar dá como exemplo o facto de o grupo de trabalho criado pelo Governo Regional, presidido pela secretária Regional da Saúde e Segurança Social, Mónica Seidi, ter tido como data limite a apresentação de um relatório em 31 de maio e, apesar de solicitado pelo PS, há já um mês, na Comissão de Assuntos Sociais, o documento “nunca foi entregue no parlamento”.

José Miguel Toste refere ainda que o executivo tem na sua posse, “desde o início da semana passada”, um relatório técnico de averiguação das causas do incêndio do HDES, elaborado pelo conselho diretivo dos Açores da Ordem dos Engenheiros, cujo teor “não foi ainda divulgado”.

“Mas, há outros exemplos. No dia 4 de junho, […] a secretária Regional, Mónica Seidi, comprometeu-se a remeter à comissão de Assuntos Sociais o relatório de incêndio da corporação de bombeiros de Ponta Delgada e o relatório final do Laboratório Regional de Engenharia Civil relativo às condições infraestruturais do hospital. Nunca o fez“, sublinha.

Há dois meses, em 4 de maio, um incêndio no Hospital do Divino Espírito Santo, cujos prejuízos estão estimados em 24 milhões de euros, obrigou à transferência de todos os doentes que estavam internados para vários locais dos Açores, Madeira e continente.

Na segunda-feira, o Governo Regional anunciou que o incêndio teve origem nas baterias de condensadores, segundo o primeiro relatório técnico.