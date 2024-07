Joe Biden é um “monte de trampa velho e avariado“, disse Donald Trump num vídeo que terá sido gravado nas últimas horas, quando o candidato republicano se dirigia para uma partida de golfe. Na apreciação de Trump, Biden está “prestes” a desistir da corrida presidencial e deverá ser substituído por Kamala Harris – candidata que também não é muito melhor, diz o republicano, pelo contrário: Kamala é “muito má” e “patética”.

No vídeo, citado em órgãos de comunicação como a revista Newsweek, Trump afiança que, se Biden abandonar a corrida (algo que o próprio descarta), o mérito dessa decisão será do republicano. “Tirei-o da corrida, ele é um monte de trampa, velho e avariado”, afirmou Trump, apresentando como muito provável que irá acabar por enfrentar a atual vice-presidente, Kamala Harris.

Trump says Joe Biden is “quitting the race"

"I got him out” he’s an “old broken-down pile of crap… Now we have Kamala. She’s so f—king bad”

— Jon Levine (@LevineJonathan) July 4, 2024