A Comissão Europeia aprovou a criação de uma Comunidade de Conhecimento e Inovação (CCI) dedicada aos setores da água, recursos e ecossistemas marinhos e marítimos, que poderá ser relevante para Portugal, divulgou esta quinta-feira o Governo.

Terá seguramente grande relevância para países como Portugal que, além de ter no mar um eixo estratégico fundamental, enfrenta desafios que também serão abordados” por essa comunidade, comentou a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, num comunicado divulgado esta quinta-feira sobre o assunto.

As comunidades de conhecimento e inovação são entidades que juntam universidades, centros de investigação e empresas, que desenvolvem atividades de investigação e inovação para projetos comuns. Desenvolvem-se no âmbito do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (IEIT) para ajudar na inovação, crescimento e emprego e empreendedorismo.

A comunidade dedicada à água tinha sido proposta em dezembro de 2019 pela então eurodeputada Maria da Graça Carvalho, atualmente ministra do Ambiente e Energia. A sugestão foi feita na comissão de Indústria, Investigação e Energia e teve acolhimento positivo.

Maria da Graça Carvalho recordou na altura que os problemas relacionados com a água, especialmente a escassez, são um tópico “muito importante” e merecem um tratamento preferencial.

Num comunicado divulgado esta quinta-feira pelo Ministério do Ambiente, a ministra saudou a aprovação e sublinhou a importância que a decisão pode ter para Portugal, e relembrou desafios como a gestão das secas e escassez de água, no contexto das alterações climáticas, e a “promoção de uma política eficiente de gestão dos recursos hídricos”.

De acordo com o comunicado, o próximo passo será, no início de 2025, a publicação pelo IEIT de um convite à apresentação de propostas sobre o que será a comunidade da água. E a nova CCI será selecionada ainda em 2025 e lançada em 2026.

Não escondo que ficaria muito feliz em ver entidades portuguesas assumirem um papel preponderante nesta nova Comunidade e, de facto, essa é uma possibilidade, visto ter já sido formalizado um consórcio — o One Water Consortium — no qual participam importantes instituições do ensino superior e de investigação nacionais”, disse a ministra, citada no comunicado.

No documento, acrescenta estar certa de que a nova comunidade será muito positiva “para incentivar fortemente as atividades de investigação científica e inovação no setor da água, com reflexos positivos para toda a Europa e, em especial, para os Países costeiros e todos aqueles que se debatem com a escassez de água, que afeta já 20% do território da UE”.

O IEIT, com um orçamento de quase três mil milhões de euros no âmbito do programa-quadro Horizonte Europa, é, diz o Governo no comunicado, o único instrumento do orçamento europeu que cobre todo o triângulo do conhecimento: Educação, Investigação Científica e Inovação.

Até recentemente existiam oito CCI dedicadas aos Alimentos, Saúde, Digital, Clima, Manufaturas, Mobilidade Urbana, Matérias-Primas, Inovação na Energia. Na sequência do relatório de Maria da Graça Carvalho foram criadas mais duas: uma dedicada à Cultura e Criatividade e, agora, outra dedicada a todos os temas relacionados com a água.