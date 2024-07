O ex-kickboxer Andrew Tate, que enfrenta acusações de violação e tráfico humano, foi autorizado a sair da Roménia enquanto aguarda o início do julgamento. “Estou livre. Pela primeira vez em três anos posso deixar a Roménia”, escreveu numa publicação nas redes sociais.

Tate, que foi detido em Bucareste em dezembro do 2022, tinha sido impedido de deixar o país, mas um tribunal decretou agora o fim da proibição. Segundo noticiou o jornal Guardian, poderá agora viajar para qualquer país da União Europeia (UE) sem restrições.

“Os juízes decidiram que, depois de três anos, tenho autorização para sair da Roménia, por isso levamos o [Ferrari] SF90 para Itália? O [Maserati] MC20 para Cannes? O [Ferrari] 812 para Paris? Para onde devo ir?”, questionou os seguidores num vídeo partilhado na rede social X (antigo Twitter).

I AM FREE.

FOR THE FIRST TIME IN 3 YEARS I CAN LEAVE ROMANIA.

— Andrew Tate (@Cobratate) July 5, 2024