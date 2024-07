Está fechada a decisão do Chega quanto ao futuro político na Europa. O Observador sabe que a direção do partido chegou a um entendimento para abandonar a família política Identidade e Democracia (ID) e juntar-se ao Patriotas da Europa, o partido europeu criado por Viktor Orbán após as eleições europeias.

André Ventura já tinha dito que via com “bons olhos” o convite de Orbán e, em conferência de imprensa, revelou que já tinha conversado tanto com Viktor Orbán como com Marine Le Pen sobre uma eventual adesão e a saída da ID. Na altura, o líder do Chega apelou a que mais partidos irmãos se juntassem e, sabe o Observador, há a expectativa do partido que o União Nacional se possa também integrar a nova família política.

Durante a campanha eleitoral, o Chega admitiu várias possibilidades — tanto a mudança para o ECR como a permanência na ID —, mas o cabeça de lista Tânger Corrêa referiu também a hipótese de ser criado um novo grupo europeu — o que acabou por se confirmar e ao qual o Chega se junta agora.