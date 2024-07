Mbappé está a usar uma máscara preta no jogo frente a Portugal, o terceiro modelo diferente que utiliza após ter partido o nariz no início do Europeu, a jogar contra a Áustria. Já tinha utilizado esta máscara, com abas que se prolongam até à testa e bochechas e com material mais fino, na partida entre França e a Bélgica, na segunda-feira.

Mbappé começou por usar uma máscara feita à medida, com as cores da bandeira francesa. Mas as regras da UEFA estipulam que o equipamento de proteção tem de ser de uma só cor, pelo que o jogador mudou para uma versão totalmente preta no jogo contra a Polónia. Mas também esta durou pouco tempo.

Segundo a Associated Press (AP), esta segunda alteração justifica-se com problemas de visão periférica causados pelos modelos de máscaras que o jogador utilizou antes. Mbappé partiu o nariz numa colisão aérea com o austríaco Kevin Danso e descreveu a experiência de usar máscara enquanto “um horror absoluto”. A lesão sofrida por não implicou cirurgia imediata, bastando a utilização da proteção facial nos próximos tempos.

“Há o aspeto do suor e sabemos que o suor pode entrar nos olhos dele. Ele está a habituar-se, mas isso pode afetar a sua visão”, afirmou o selecionador francês Didier Deschamps. “Tudo à frente dele está bem, mas há um atraso na sua visão periférica”, acrescentou.

Na segunda parte do jogo contra Portugal, Kylian Mbappé caiu depois de ser atingido pela bola no zona do nariz por Bernardo Silva. O jogador esteve deitado alguns segundos, agarrado ao nariz. Tirou a máscara momentaneamente, mas voltou a colocá-la e conseguiu continuar no jogo.

Kylian Mbappé went down in pain and held his nose after Bernardo Silva's header hit his mask during France's clash with Portugal at Euro 2024.

He was able to continue in the match. pic.twitter.com/Y1uenzBvTy

— ESPN FC (@ESPNFC) July 5, 2024