Foi o momento de uma vida. Aos 119 minutos, quando muitos já imaginavam que o jogo entre Espanha e Alemanha seria decidido nas grandes penalidades, Mikel Merino parou no ar, cabeceou a bola cruzada por Dani Olmo e não deu hipótese a Manuel Neuer, atirando os espanhóis para a meia-final do Euro 2024. Por um instante, Mikel Merino tornou-se Michael Jordan e parou no ar em Estugarda.

O médio de 28 anos, que foi utilizado por Luis de la Fuente em todos os jogos do Campeonato da Europa, entrou já durante a segunda parte para substituir Nico Williams e acabou por ser decisivo. Com 26 internacionalizações na carreira, está a participar na primeira fase final de uma grande competição depois de já ter feito parte da seleção olímpica de Espanha em Tóquio, em 2021.

Natural de Pamplona e depois de ter dado os primeiros passos no modesto CD Amigó, entrou na formação do Osasuna e foi lá que se estreou profissionalmente, representando o clube da cidade onde nasceu ao longo de duas temporadas na Segunda Liga. No verão de 2016 protagonizou uma das transferências mais surpreendentes dos últimos anos: da tal Segunda Liga e do Osasuna saltou para a Bundesliga e para o Borussia Dortmund, com apenas 19 anos, assinando por cinco épocas a troco de menos de quatro milhões de euros.

“Sinto-me honrado por ter a oportunidade de jogar pelo Borussia Dortmund, um clube que tem uma forma tão especial de jogar futebol”, disse Mikel Merino na altura. A experiência, porém, não foi extraordinária: fez apenas nove jogos e um ano depois de chegar já estava a seguir por empréstimo com cláusula de compra obrigatória para o Newcastle, com quem acabou por assinar novamente por cinco anos. Na Premier League, em duas temporadas, fez 24 jogos e marcou um golo e não deixou grandes saudades nos magpies.

A viragem apareceu no verão em 2018. A Real Sociedad investiu 12 milhões no jovem jogador e motivou o regresso a Espanha, com Mikel Merino a ter a oportunidade de se estrear na La Liga dois anos depois de ter emigrado para a Alemanha. De lá para cá, tornou-se dos elementos mais importantes dos bascos, com mais de 35 jogos em todas as seis temporadas à exceção da primeira, já é um dos capitães, conquistou a Taça do Rei em 2020 e até se estreou na Liga dos Campeões — para má memória do Benfica, a quem marcou um golo na fase de grupos da competição da última época.

Pelo meio, tornou-se internacional A depois de já ter estado em dois Europeus Sub-17 e Sub-19, estreando-se pela Roja em setembro de 2020 e contra a Alemanha num jogo a contar para a Liga das Nações. Na sequência da melhor temporada da carreira, com 45 jogos e oito golos, foi naturalmente convocado por Luis de la Fuente para o Euro 2024, tornando-se um dos heróis da campanha espanhola com o golo decisivo dos quartos de final.