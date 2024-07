A vitória alemã estava garantida, mas Rüdiger chegou ao fim do jogo frente à Dinamarca (2-0) a festejar um corte como se a partida tivesse acabado de começar. Esse lance foi o pináculo de mais uma grande exibição do central do Real Madrid, que foi coroada com o prémio de homem do jogo da UEFA.

No Campeonato da Europa, Antonio Rüdiger tem estado a evoluir de jogo para jogo e, à partida para o jogo dos quartos de final frente à candidata Espanha, naquele que muitos olham como uma final antecipada, afirma-se como uma das principais peças da formação de Julian Nagelsmann. No jogo dos oitavos, o jogador de 31 anos somou 13 recuperações de bola, bloqueou quatro remates dentro da área, somou dois cortes chaves dentro da área, dois desarmes e venceu todos os duelos aéreos que disputou.

Contudo, o percurso na prova disputada na Alemanha está longe de ser um mar de rosas para o campeão da Europa ao serviço do Real Madrid. No início da concentração da Mannschaft para o Europeu, Rüdiger e Füllkrug envolveram-se numa confusão num dos treinos e quase se agrediram. As motivações terão partido de um lance um pouco mais duro, que acabou por originar conversas mais tensas.

Já depois do fim da fase de grupos, o defesa falhou treinos devido a problemas musculares e esteve em dúvida para o jogo contra a Dinamarca até bem perto do jogo. Rüdiger acabou por ser opção, tendo atuado com uma ligadura no bíceps femoral. O jogo ficou duro em termos de duelos mas o internacional alemão conseguiu aguentar até ao fim e está apto para o jogo com Espanha. O jogador até estava em risco para o desafio dos quartos de final, mas acabou por não ver o segundo amarelo na prova.

Antes do duelo contra os dinamarqueses, o selecionador assegurou que Rüdiger é um jogador vital para a equipa, apelidando-o de “líder”. Nagelsmann espera agora contar com o central na máxima força para o jogo contra os espanhóis. “Claro que gostaria de jogar contra Espanha, penso que será uma grande partida e tenho três grandes amigos lá”, partilhou o jogador do Real Madrid, aludindo aos companheiros de equipa Carvajal, Nacho e Joselu, com quem se sagrou campeão europeu e espanhol.