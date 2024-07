As vozes contra os ‘Lobos Cinzentos’, um movimento radical turco do Partido do Movimento Nacionalista, têm subido de tom na Alemanha depois de um gesto polémico do futebolista Merih Demiral no Euro2024.

Depois da saudação fascista do lobo feita pelo jogador turco para celebrar um golo frente à Áustria (2-1), nos oitavos de final do Euro2024, os ministérios dos negócios estrangeiros da Alemanha e da Turquia convocaram os respetivos embaixadores.

O Governo de Berlim criticou duramente o comportamento do jogador durante a competição, que decorre na Alemanha, enquanto o executivo turco acusou os representantes alemães de racismo.

A ministra federal do Interior, Nancy Faeser, chegou mesmo a sublinhar que os símbolos dos extremistas de direita turcos “não têm lugar” nos estádios alemães, acrescentando que usar o Euro2024 como plataforma para o racismo é completamente “inaceitável”.

No entanto, na Alemanha, os ‘Lobos Cinzentos’, um movimento ultranacionalista do Partido Movimento Nacionalista, que é um aliado do AKP do presidente Recep Tayyip Erdogan, continua a operar na legalidade.

São cada vez mais os apelos para que se avance com uma proibição definitiva. O partido ‘A Esquerda’ e a União Democra-cristã (CDU), partido da antiga chanceler Angela Merkel, reiteraram o pedido nos últimos dias. O partido Aliança Sahra Wagenknecht (BSW) pede ações imediatas.

“Na Alemanha, os apoiantes dos ‘Lobos Cinzentos’ são responsáveis por vários assassinatos e tentativas de assassinato, incluindo de ativistas turcos e cursos, ataques a associações e intimidação de membros da oposição e críticos do presidente turco (…)”, pode ler-se numa moção.

Na Alemanha, existem grandes obstáculos para que uma organização seja proibida. Por exemplo, teria de ser provado que pretendem atingir objetivos anticonstitucionais de uma forma agressiva ou que são dirigidas contra a ideia de entendimento internacional.

O Gabinete para a Proteção da Constituição atribui aos ‘Lobos Cinzentos’ uma ideologia que se caracteriza pelo racismo, antissemitismo e exagero do caráter turco.

Apesar da polémica, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, chega hoje a Berlim para assistir ao jogo da Turquia nos quartos de final, frente aos Países Baixos, devendo abandonar a capital alemã depois do jogo. Os adeptos turcos pediram que a saudação ao lobo fosse feita em massa antes do início da partida.

“Esperemos que toda a questão seja resolvida no sábado”, revelou Erdogan aos jornalistas na quinta-feira, acrescentando: “Deixemos o campo com uma vitória e passemos à próxima ronda”.

Se a Turquia vencer e avançar, Demiral, o jogador que fez o gesto fascista e foi suspenso por dois encontros, também perderá a partida das meias-finais.

Os ‘Lobos Cinzentos’, também conhecidos como o movimento ‘Ülkücü’, são responsáveis por centenas de mortes na Turquia. Na Alemanha, as autoridades de segurança estimam que o movimento de extrema-direita tem mais de 12 mil seguidores.