O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, felicitou o ex-presidente suíço Alain Berset pela eleição “bem merecida” ao cargo de secretário-geral do Conselho da Europa, manifestando disponibilidade para fortalecer a cooperação.

“Enquanto desejo a vossa excelência os maiores êxitos no desempenho das vossas novas funções, mantenho-me disponível a trabalhar com vossa excelência no fortalecimento da nossa cooperação em benefício do Conselho da Europa e de Moçambique”, disse Filipe Nyusi, citado num comunicado da Presidência.

O chefe de Estado de Moçambique considerou que a eleição de Alain Berset como secretário-geral do Conselho da Europa é testemunho do seu “trabalho árduo, dedicação e excecionais habilidades”, recordando os laços de proximidade entre o país africano e a Suíça durante o seu mandato como Presidente.

Em 25 de junho, o ex-presidente suíço Alain Berset, de 52 anos, foi eleito para um mandato de cinco anos como secretário-geral do Conselho da Europa.

O novo secretário-geral tomará posse no dia 18 de setembro, sucedendo à croata Marija Pejcinovic Buric, cujo mandato foi marcado pela exclusão da Rússia, após a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Berset era um dos políticos mais populares da Suíça quando tomou o país de surpresa ao anunciar que abandonaria o Conselho Federal, no final de 2023.

Durante 12 anos, este membro do Partido Socialista ocupou a pasta dos Assuntos Internos no Governo federal suíço e foi nesse cargo, que abrange as questões de saúde, que teve de gerir a crise mais grave da sua carreira: a pandemia de covid-19.

No auge dessa crise, recebeu ameaças de morte e foi colocado sob proteção policial, uma raridade na Suíça.

Alain Berset também exerceu por duas vezes, em 2018 e 2023, a presidência rotativa da Confederação Helvética, um cargo essencialmente protocolar com a duração de um ano, que os Conselheiros Federais acumulam com as respetivas pastas.

Casado e com três filhos, Berset nasceu a 09 de abril de 1972 em Friburgo (centro-oeste da Suíça). Estudou Ciências Políticas, licenciando-se em 1996, e Ciências Económicas, área em que se doutorou em 2005, em Neuchâtel.

Fundado em 1949 em Estrasburgo, França, o Conselho da Europa tem atualmente 46 Estados-membros, depois da expulsão da Rússia.