Era a última vaga das meias-finais do Euro 2024. Países Baixos e Turquia encontravam-se em Berlim com a certeza de que o vencedor iria encontrar Inglaterra na fase seguinte — ou seja, com a certeza teórica de que iriam encontrar o adversário mais complexo do Campeonato da Europa enquanto obstáculo antes da final.

Por um lado, Ronald Koeman tinha a responsabilidade de levar os Países Baixos até uma fase onde há muito não estavam. “Vamos disputar uma meia-final, uma grande oportunidade para chegar ainda mais longe no torneio. Mas não vamos só chegar lá e alcançar a vitória, tenho a certeza. Vai ser um jogo muito difícil. Temos de ser pacientes com a bola e manter a posse”, explicou o selecionador neerlandês, poucos dias depois de afastar a Roménia nos oitavos de final.

Do outro lado, Vincenzo Montella sublinhava as qualidades do adversário. “Os Países Baixos são uma equipa muito talentosa, tal como nós somos, e será um jogo difícil. Somos uma das equipas com menos experiência nesta fase do torneio e estamos felizes por ter chegado até aqui. não acredito em sistemas, acredito em tática. Vamos tentar mudar de jogo para jogo, de acordo com o adversário”, disse o selecionador turco.

Assim, Koeman não surpreendia e lançava Bergwijn e Gakpo no apoio a Depay, com Xavi Simons a comandar o meio-campo em conjunto com Schouten e Reijnders. Do outro lado, Montella não contava com Demiral, que foi castigado pela UEFA depois do gesto feito na sequência dos golos marcados à Áustria, e colocava os crónicos Burak Yılmaz, Arda Güler e Kenan Yıldız no trio ofensivo.

Numa primeira parte com poucas oportunidades de golo, Samet Akaydin fez a diferença e cabeceou ao segundo poste já depois da meia-hora para abrir o marcador (35′), colocando a Turquia a vencer uns Países Baixos que não confirmaram o favoritismo e que foram para o intervalo sem qualquer remate enquadrado apesar do domínio teórico e da posse de bola.

Ronald Koeman mexeu logo ao intervalo, trocando Bergwijn por Weghorst, mas as primeiras oportunidades da segunda parte acabaram por pertencer a Arda Güler, que tirou tinta ao poste neerlandês com um livre direto (56′), e a Kenan Yıldız, que rematou para defesa de Verbruggen (68′). De um instante para o outro, porém, tudo mudou. De Vrij empatou de cabeça, na sequência de um canto (71′), e Gakpo carimbou a reviravolta pouco depois com um desvio após cruzamento de Dumfries na direita (76′).

A UEFA atribuiu o golo a ????????Gakpo, que passa a ser o 'artilheiro' do torneio com 4 golos. O neerlandês marcou o 7.º golo em fases finais: 4 Europeus e 3 Mundiais. Se a UEFA corrigir, será o 10.º autogolo neste Euro e ficam a 1 do recorde da competição (2021) #EURO2024 #NEDTUR pic.twitter.com/XjVKbiikm5 — Playmaker (@playmaker_PT) July 6, 2024

Já nada mudou até ao fim e os Países Baixos venceram a Turquia, carimbando o apuramento para as meias-finais do Euro 2024 e marcando encontro com Inglaterra na próxima quarta-feira.

O joker

Naturalmente, Stefan de Vrij. Depois de uma temporada ao mais alto nível ao serviço do Inter Milão, o central carimbou o início da reviravolta já na segunda parte e deixou bem claro que é um dos elementos indiscutíveis para Ronald Koeman, entre a solidez defensiva que oferece e a novidade ofensiva que acrescenta.

A pérola

Cody Gakpo. O avançado do Liverpool parece elevar-se sempre que surge na seleção dos Países Baixos e continua a demonstrá-lo, prolongando a prestação impressionante do Mundial do Qatar e chegando agora aos quatro golos, assumindo a posição de melhor marcador do Euro 2024 e clara evidência individual da equipa de Ronald Koeman.

A sentença

Com este resultado, os Países Baixos eliminam a Turquia e estão nas meias-finais do Euro 2024, uma fase que não alcançavam desde 2004. Já a Turquia falha uma das melhores participações em Campeonatos da Europa, falhando as meias-finais que só atingiram em 2008.

A mentira

Os Países Baixos não são uma equipa para deixar de lado. Apesar de não demonstrarem enorme qualidade ofensiva ou coletiva, os neerlandeses conseguiram chegar às meias-finais e chegam ao encontro contra Inglaterra com um favoritismo assente nas exibições mais consistentes e positivas que têm demonstrado desde o início da competição.