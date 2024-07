Os presidentes da Etiópia, Quénia, África do Sul, Somália e Zâmbia felicitaram este sábado o trabalhista Keir Starmer, novo primeiro-ministro do Reino Unido, pela sua vitória nas eleições de quinta-feira.

“O Presidente [da África do Sul] Cyril Ramaphosa felicitou Keir Starmer pela sua nomeação como primeiro-ministro do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte”, declarou a presidência sul-africana em comunicado, citado pela agência Efe.

“O Presidente Ramaphosa disse que espera trabalhar com o primeiro-ministro Starmer para melhorar a forte e histórica relação entre a África do Sul e o Reino Unido”, acrescentou.

Também o Presidente do Quénia, William Ruto, em nome do seu Governo e “do povo queniano”, transmitiu ao recém-nomeado primeiro-ministro britânico as suas “mais calorosas felicitações”.

“A sua eleição é o testemunho do profundo anseio do povo do Reino Unido por uma política progressista (…) Estou ansioso por trabalhar com o primeiro-ministro Starmer para promover a nossa cooperação bilateral em matéria de comércio, política e defesa”, declarou Ruto na sua conta na rede social X.

Os presidentes da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, e da Zâmbia, Hakainde Hichilema, e o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, também publicaram mensagens semelhantes no X, disse a Efe.

O Partido Trabalhista, liderado por Keir Starmer, venceu as eleições gerais de quinta-feira no Reino Unido, pondo fim a 14 anos de governos conservadores. O Partido Conservador perdeu as eleições ao conquistar apenas 121 assentos na Câmara dos Comuns (baixa), em comparação com 412 para o Trabalhista, que regressou ao poder após 14 anos de governação do centro-direita.