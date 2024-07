Numa publicação nas redes sociais, Cristiano Ronaldo reagiu à derrota de Portugal frente à França, que ditou a saída da seleção nacional do Euro 2024: “Queríamos mais. Merecíamos mais. Por nós. Por cada um de vocês. Por Portugal”.

Ronaldo diz que a equipa está grata pelo apoio dos adeptos e pelas conquistas e acredita que o “legado” será “honrado”. “Somos gratos por tudo o que vocês nos deram e por tudo que conquistámos até aqui. Dentro e fora de campo, tenho certeza de que este legado será honrado e continuará a ser construído. Juntos.”, acrescentou.

Portugal foi eliminado dos quartos de final do Euro na sexta-feira, nas grandes penalidades, depois de João Félix atirar ao poste. Para Ronaldo e Pepe, que não esconderam a desilusão no final, este foi o último europeu. Uma das imagens da derrota portuguesa é, precisamente, a do central de 41 anos a chorar abraçado ao capitão, de 39.

“É difícil encontrar palavras pelo jogo que fizemos e pelo que a equipa demonstrou. Merecíamos outro resultado, mas infelizmente o futebol é assim. Há três dias estávamos contentes, hoje estamos tristes. Fizemos o que o selecionador nos pediu e bem feito. Fomos uma equipa inteligente a jogar o jogo”, reagiu, por sua vez, Pepe, após a derrota.