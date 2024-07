“Ser português é mágico”, afirmou Luís Montenegro após a eliminação da Seleção Nacional de futebol do campeonato europeu. A magia não chegou para chegar às meias-finais, mas o primeiro-ministro destacou a “caminhada fantástica” que foi a passagem da seleção portuguesa pelo Euro2024, que encheu os portugueses de “orgulho e alegria”.

Que caminhada fantástica! A passagem da @selecaoportugal pelo #Euro2024 encheu-nos de orgulho e alegria. Ser português é mágico.

Muitos parabéns a todos! ???????? — Luís Montenegro (@LMontenegropm) July 5, 2024

Os agradecimentos aos “nossos Heróis do Mar” após a eliminação de Portugal do Euro estenderam-se ao gabinete do ministro dos Assuntos Parlamentares. Através de uma publicação na conta oficial do X, o ministério liderado por Pedro Duarte, com a tutela do Desporto, assinalou o “orgulho em Portugal” e a tristeza de ver a equipa a abandonar mais cedo a competição.

André Ventura também reagiu à derrota da Seleção Nacional frente a França na rede social X. “Nas vitórias ou nas derrotas, faça chuva ou faça sol, durante todos os dias do ano: por esta pátria que tanto amamos, por Portugal, sempre!”, escreveu o líder do Chega, que partilhou uma fotografia de vários jogadores a festejar em redor de Diogo Costa, guarda-redes da equipa portuguesa. Nas vitórias ou nas derrotas, faça chuva ou faça sol, durante todos os dias do ano: por esta pátria que tanto amamos, por Portugal, sempre! pic.twitter.com/6An4qMEVFe — André Ventura (@AndreCVentura) July 5, 2024 “A Seleção Portuguesa sai de cabeça erguida do Europeu”, afirmou Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, também no rescaldo do jogo entre Portugal e França, que deu a vitória aos “Les Bleus” nas grandes penalidades. A deputada única considera que os jogadores mostraram “uma vez mais o talento que temos dentro e fora de linhas”. A Seleção Portuguesa sai de cabeça erguida do Europeu.

Parabéns pela prestação, mostraram uma vez mais o talento que temos dentro e fora de linhas! ???????????? — Inês Sousa Real (@InesSousaReal) July 5, 2024