Inglaterra é uma seleção com história no mundo do futebol, apesar de ter apenas um Mundial. Contudo, essa conquista de 1966 continua presente na memória dos adeptos e da geração atual de jogadores. Há quase 60 anos que o futebol está longe de regressar a casa. A amargura é muita e a tristeza tem sido nefasta. Na Alemanha, os ingleses estão a “apenas” dois passos do topo do futebol europeu.

Apesar das fracas exibições, dos jogos sofridos e resolvidos à última, a verdade é que a seleção inglesa tem cumprido e continua a lutar pelo seu principal objetivo. Um pouco à imagem de Gareth Southgate, o homem mais contestado pelos adeptos. Selecionador inglês desde 2o16, o técnico de 53 anos disputou dois Europeus e dois Mundiais e chegou a… três meias-finais. Depois do Mundial de 2018 e do Europeu de 2020, está de novo numa meia-final, quebrando um jejum de 22 anos da seleção dos três leões.

Para além disso, Southgate tem atualmente uma série de 12 jogos sem perder em Europeus e cumpriu este sábado o jogo 100 por Inglaterra, estando apenas atrás de Winterbottom (120 jogos) e Alf Ramsey (110). “Os jogadores foram brilhantes. Acho que foi o nosso melhor jogo. Causámos muitos problemas com bola. Eles [Suíça] são um adversário muito difícil. Pressionam, são difíceis de parar”, destacou o selecionador no final da partida.

Pela negativa, a seleção suíça foi eliminada sem qualquer derrota do Europeu, dado que se repete pela terceira vez na sua história. Aconteceu no Mundial de 2006 e no Europeu de 2016. Já Akanji tornou-se no primeiro jogador a falhar uma grande penalidade em dois desempates: Espanha (2020, derrota por 1-3) e Inglaterra (2024, derrota por 5-3).

