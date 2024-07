O Congresso Mundial Ucraniano felicitou António Costa pela sua eleição para a presidência do Conselho Europeu, manifestando esperança que a sua liderança apoie os esforços ucranianos para restaurar a integridade territorial, garantir a paz e pertencer à União Europeia.

Numa carta de felicitações datada de hoje, assinada por Paul Grod, presidente da organização que representa cerca de 20 milhões de ucranianos na diáspora em 60 países, incluindo Portugal, o Congresso Mundial Ucraniano (CMU) lembrou as ações de António Costa enquanto primeiro-ministro de Portugal em prol da Ucrânia e afirmou a sua crença de que na liderança do Conselho Europeu vai ajudar a Ucrânia a atingir os seus objetivos.

“Acreditamos que a sua liderança vai apoiar os esforços da Ucrânia para restaurar a sua integridade territorial, garantir a paz e alcançar a sua aspiração histórica — tornar-se membro de pleno direito da União Europeia”, conclui a missiva.

O CMU afirma que o novo cargo é um “feito notável” para António Costa, que reconhece a sua “liderança e dedicação” para “promover a unidade e cooperação dentro da União Europeia”, recordando ainda as suas ações nas primeiras horas da invasão russa da Ucrânia, o papel de Portugal no acolhimento de refugiados ucranianos e a sua visita ao país em guerra, “sublinhando um profundo compromisso” não apenas para com a soberania da Ucrânia, mas também “para com os valores da liberdade e democracia”.