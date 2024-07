A tenista polaca Iga Swiatek, líder do ranking mundial, foi hoje eliminada na terceira ronda de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da temporada, ao perder com a cazaque Yulia Putintseva, em três sets.

Vencedora das últimas três edições de Roland Garros, Swiatek, que tem como melhor prestação no torneio de relva londrino os quartos de final, em 2023, foi afastada por Putintseva, 35.ª do ranking WTA, por 3-6, 6-1 e 6-2, em uma hora e 59 minutos.

A cazaque, que nunca tinha passado da segunda ronda em Wimbledon, vai defrontar a letã Jelena Ostapenko, 14.ª do mundial, que afastou a norte-americana Bernarda Pera, 97.ª.