A circulação ferroviária na Linha do Norte, no sentido sul-norte, foi já restabelecida depois de ter estado cortada devido a um atropelamento mortal, informou este domingo fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.

Fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto adiantou à Lusa que a circulação da Linha do Norte no sentido sul-norte (Espinho-Porto) foi restabelecida cerca das 10:30.

Um homem morreu esta manhã por atropelamento ferroviário em Espinho, no distrito de Aveiro, obrigando a circulação ferroviária a ser cortada durante cerca de duas horas no sentido sul-norte.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto disse que um homem morreu na sequência de um atropelamento ocorrido às 08:06.

No local estiveram seis elementos e duas viaturas da Corporação de Bombeiros de Espinho, elementos da PSP e da CP – Comboios de Portugal e uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Vila Nova de Gaia.