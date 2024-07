O antigo líder do PSD e comentador televisivo dá como quase certa — tem “mais de 90% de certeza” — a viabilização do próximo Orçamento do Estado para 2025 e diz que isso será assim porque “é do interesse de todos” e chumbar a proposta “seria suicídio político”. Luís Marques Mendes diz que “o Governo e o PS vão negociar, a dada altura, pelo menos partes do Orçamento”.

É o tema político menos certo do momento, com AD e PS distanciados sobre o assunto, contudo Marques Mendes diz que tudo não passa de “uma encenação”, “coreografia política”, já que acredita que, neste momento, “ninguém quer crise e não vai haver crise neste Orçamento”. Sobre o Governo, o comentador disse esta noite, na SIC, que “não tem alternativa”, considerando que vai negociar a proposta, e o PS “não quer divergências internas sobre isto e quer primeiro fazer as autárquicas“.

Noutro ponto onde as duas parte continuam com um diferendo, o subsídio de risco das forças de segurança, Mendes é duro com o anterior governo e em concreto com o ex-primeiro-ministro. “António Costa criou um problema do outro mundo, não tinha o direito de fazer um suplemento para a PS sem, ao mesmo tempo acautelar o da PSP e da GNR. Resolveu um problema e criou outros ao lado”.

Um “berbicacho”, diz ainda o comentador que culpa diretamente António Costa pela sua existência, ao mesmo tempo que diz que agora “não vale a pena fazer muitas promessas porque não vai haver dinheiro para tudo”. “Este berbicacho provavelmente vai ficar assim”, comenta no final da semana em que o primeiro-ministro declarou que não haverá “nem mais um cêntimo” em relação ao acordo que já pôs em cima da mesa — disse mesmo que “o Governo fez com a PSP e a GNR um esforço máximo, grande, e que nenhum Governo fez até aqui”.

Mendes não acredita na possibilidade de um acordo e dá razão ao Governo que alega não querer pôr em causa o equilíbrio das contas públicas. “Os polícias têm razão, mas o Governo também tem porque não há dinheiro para tudo, já que a seguir aos polícias é preciso fazer o mesmo com os militares das Forças Armadas”. E que, não existindo um acordo, o que já foi alcançado deve entrar em vigor ainda este mês.

No comentário deste domingo à noite na SIC, Luís Marques Mendes atirou ainda ao Chega, sobre este assunto, considerando que as “coisas não andam a correr bem a André Ventura”. “Tentou instrumentalizar a polícias quase com um convite à desordem”, descreveu para logo a seguir que as direita “não é da desordem mas da estabilidade e que o protesto incentivado por Ventura foi “um ‘flop’ porque os sindicatos mais importantes se demarcaram”. Mendes nota “alguma desorientação” no Chega desde 10 de março e que este é “mais um episódio” dessa fase.

Neste comentário, o antigo presidente do PSD foi ainda confrontado com a entrevista que a procurador-geral da República marcou para a próxima segunda-feira, na semana em que aceitou ir à Assembleia da República. Mendes classifica este como um “comportamento muito estranho da procuradora” que diz parecer estar a agira com “desprezo pelo Parlamento” e com “alguma arrogância e sobranceria”.