O ministro da Economia, Pedro Reis, descreve a redução gradual do IRC de 21% para 15%, que consta do pacote de 60 medidas anunciado pelo Governo e que também já estava no programa do executivo, como uma “pedra angular do plano para acelerar a economia” portuguesa. “É indiscutível. É um dos navios almirantes do pacote para acelerar a economia e do programa de Governo”, defende.

Em entrevista ao jornal Público, publicada este domingo, o governante foi questionado sobre se o plano para a economia pode ficar comprometido se a descida gradual do IRC não for aprovada no Parlamento. Pedro Reis opta por não “desenvolver e desmultiplicar cenários de contra factual” e diz que, “mais do que uma agenda de negociação política como ministro da Economia”, lhe cabe “sublinhar e reforçar que a redução do IRC é uma das medidas absolutamente críticas”. “Não só na frente do alívio fiscal, [como] é tremendamente importante na captação de investimento, nomeadamente externo”, acrescenta.

Garantindo que a redução do IRC faria falta ao plano se não fosse aprovada, mas sublinhado que o pacote não é apenas assente nessa medida, Pedro Reis afirma que o Governo procura “trazer Portugal para o patamar competitivo nas taxas de IRC”, onde o país concorre “com a captação de investimento. “De certa maneira, o mundo está a tentar convergir para a taxa mínima e nós estamos a tentar convergir para a taxa mínima. Significa que posicionamos Portugal com as mesmas armas do que outros países para captar investimento”, argumenta o ministro.

A medida foi criticada por vários partidos, incluindo o Partido Socialista, o que pode, eventualmente, prejudicar a viabilização do Orçamento do Estado. Alexandra Leitão, líder parlamentar dos socialistas, deixou desde logo claro que considera que a descida é “profundamente injusta e não vai ter nenhuma eficácia na economia”. “Não é algo que as empresas reclamem como prioritário, 40% das empresas não pagam IRC, vai beneficiar as empresas mais ricas e lucrativas”, criticou, acrescentando que a proposta afasta “profundamente o PS do Governo”.

Um dia depois das declarações de Alexandra Leitão, a critica dos socialistas foi reforçada pelo secretário-geral. Pedro Nuno Santos reiterou que “aquilo que o Governo tem feito nestes últimos meses afasta muito o PS” e disse que os anúncios feitos pelo executivo “são de medidas erradas, que não só custam muito ao erário público, como não vão resolver os problemas dos portugueses”. Para o socialista, entre as medidas que têm sido aprovadas pelo Governo, “não se vislumbra qualquer transformação da economia portuguesa”.

A posição do PS nem sempre foi esta. Há mais de 10 anos, antes ainda de ser liderado por António Costa, o partido chegou a ter um acordo com o PSD, de Pedro Passos Coelho, para a redução progressiva e generalizada do IRC até 17%. Com a chegada de Costa à liderança e a saída de António José Seguro, o documento que datava de 2013 foi, segundo o Público, “rasgado” e ficou sem efeito.