Uma mulher de 64 anos morreu hoje na sequência de um despiste de viatura na Estrada Nacional 226, na vila de Sernancelhe, distrito de Viseu, avançou fonte do Comando Sub-Regional do Douro.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Sub-Regional do Douro adiantou que além da vítima mortal, o acidente provocou um ferido grave, uma mulher de 27 anos, que foi transportada para o Hospital de São Teotónio, em Viseu, e dois feridos ligeiros – duas crianças – que foram transportados para o centro de saúde de Moimenta da Beira.

O acidente ocorreu às 14:37, na Estrada Nacional 226, que liga Sernancelhe a Moimenta da Beira, segundo fonte do Comando Sub-Regional de Viseu.

O Comando Sub-Regional de Viseu disse à Lusa, por seu turno, que a condutora, de 27 anos, e uma criança de 4 anos, considerados feridos sem gravidade, foram transportados para o Hospital de Viseu, enquanto uma criança de 11 anos, em estado grave, foi transportada de helicóptero para uma unidade hospitalar de Coimbra.

Fonte do Comando Sub-Regional do Douro referiu que no local estiveram os Bombeiros de Sernancelhe, Moimenta da Beira, Aguiar da Beira, GNR e Helicentro do INEM.

Fonte do Comando Sub-Regional do Douro disse, por seu turno, que o trânsito no local faz-se normalmente, tendo, além dos meios da proteção civil, sido mobilizados para o acidente duas patrulhas e elementos do Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação da GNR.