O novo ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, David Lammy, reuniu-se este domingo com o seu homólogo polaco, no âmbito da sua primeira viagem internacional, procurando estreitar as relações do Reino Unido com a União Europeia.

O reforço do apoio à Ucrânia no conflito com a Rússia esteve também em foco na reunião entre Lamy e o ministro dos Negócios Estrangeiros polaco, Radek Sikorski, que recebeu o seu homólogo britânico em Chobielin, cerca de 300 quilómetros a noroeste de Varsóvia.

Lammy disse que estava a visitar os “parceiros-chave” da Grã-Bretanha na Europa – Polónia, Alemanha e Suécia, todos membros da NATO – para conversações sobre cooperação e segurança.

O novo ministro britânico sublinhou que o apoio militar, económico, político e diplomático da Grã-Bretanha à Ucrânia permanecerá inabalável, ao mesmo tempo que pretende um reinício do diálogo com a Europa nas áreas da proteção climática, energia e migração.

Lammy foi nomeado na sexta-feira para a pasta dos Negócios Estrangeiros, após a vitória do Partido Trabalhista nas eleições no Reino Unido.

O primeiro-ministro Keir Starmer vai deslocar-se a Washington, na terça-feira, para participar na cimeira da NATO que assinala os 75 anos da aliança.