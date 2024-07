A Comissão Política Nacional do PS reúne-se na segunda-feira para analisar a situação política nacional, disse à Lusa fonte oficial do partido.

Segundo a convocatória desta reunião, marcada para o final da tarde de segunda-feira, no Largo do Rato, em Lisboa, da ordem de trabalhos faz apenas parte a análise da situação política nacional.

Esta Comissão Política Nacional acontece dois dias antes do debate do estado da nação, no parlamento, e numa altura em que PS e PSD têm trocado acusações sobre a aprovação do Orçamento do Estado para 2025 e a estabilidade política.

Esta segunda-feira, no encerramento das jornadas parlamentares do PS, o secretário-geral socialista, Pedro Nuno Santos, avisou que está enganado quem pensa que o PS tomará decisões “em função dos cálculos eleitorais” ou que “tem medo de eleições”, admitindo que a missão do partido “não é fácil”.

Pedro Nuno Santos acusou ainda o primeiro-ministro, Luís Montenegro, de ter feito uma “ameaça de eleições” no dia em que os socialistas tinham mostrado disponibilidade para negociar e viabilizar o Orçamento do Estado.

O presidente do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou na véspera que, se o PS estiver a fazer jogo sobre a negociação do Orçamento, então tenha a coragem de deitar abaixo o Governo.

A última reunião deste órgão foi em 22 de abril e na altura foi aprovada a lista do PS às europeias, encabeçada pela ex-ministra da Saúde, Marta Temido, que venceu as eleições de 9 de junho.

Na altura, esta lista, de total renovação, foi aprovada pela Comissão Política Nacional com 76% dos votos a favor, adiantou à Lusa fonte oficial.