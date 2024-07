A maior desvalorização dos veículos eléctricos, face às alternativas equipadas com motores a combustão, tornou-se um problema, sendo um motivo de preocupação não só para os construtores, como também (e principalmente) para os compradores, que vêem os seus bens perder valor a um ritmo mais acelerado do que seria desejável ou previsível. E não faltam exemplos para confirmar a deterioração do valor destes automóveis usados, que afectam mesmo alguns dos modelos mais reputados e caros do mercado.

A continuada redução do preço dos modelos a bateria no mercado dos usados é algo que se verifica nos três maiores mercados mundiais, designadamente China, Europa e EUA. E um dos exemplos mais recentes chega-nos do mercado norte-americano, onde uma das berlinas eléctricas maiores e mais luxuosas, o Mercedes EQS, que é comercializado por 104.400 dólares (antes de impostos), se encontra à venda num site de veículos usados por 41.826 dólares.

Com menos de um ano de uso e somente 26.094 milhas no odómetro (41.994 km), o veículo em causa “conserva” apenas 40% do valor em novo (sem contar com os impostos, que são menores nos EUA), apontando para uma desvalorização brutal de 60% para um período de tempo tão curto. E este não é o único Mercedes EQS 450+ RWD de 2023 proposto em sites de usados, como o Car Gurus, por valores a partir de 40.000 dólares.

O Mercedes EQS 450+ é a versão eléctrica do Classe S, com 5,2 metros de comprimento e 2540 kg de peso. Está equipado com um motor atrás de 333 cv e com a maior bateria do mercado (120 kWh de capacidade total; 107,8 kWh úteis), o que lhe garante uma autonomia em WLTP de 784 km. Em Portugal a situação ainda não é tão grave, uma vez que o mesmo modelo é comercializado em novo por 121.800€ (já com impostos), sendo possível encontrar unidades equivalentes a esta num dos principais sites de usados nacionais por valores em torno dos 95.000€, o que representa uma desvalorização de 22%. Resta saber se esta diferença na desvalorização do Mercedes EQS entre um lado e outro do Atlântico terá apenas a ver com o maior número de unidades usadas disponíveis no mercado.