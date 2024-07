A dupla francesa Air apresenta esta terça-feira ao vivo, na íntegra, o álbum “Moon Safari” no CoolJazz, em Cascais, marcando assim o início da edição deste ano do festival, cujo cartaz inclui Diana Krall, Chaka Khan e Jamie Cullum.

O festival CoolJazz, a celebrar 20 anos, acontece ao longo do mês de julho e tem três concertos por noite. Começa com as Cascais Jazz Sessions, segue com uma primeira parte e termina com o cabeça de cartaz. A encerrar cada noite haverá DJ sets.

A partir desta terça-feira, o festival regressa ao Hipódromo Manuel Possolo, onde está o palco principal, e ao contíguo Parque Marechal Carmona, onde há um segundo palco e uma zona com bares e espaços de restauração.

As portas abrem às 19h00 e os concertos começam às 20h00. Os Air são o grande destaque do primeiro dia. A dupla vai apresentar no festival, na íntegra, o álbum “Moon Safari”, editado há 25 anos, e que inclui temas como “Sexy Boy”, “Kelly watch the stars” e “All I need”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Antes, atuam a artista croata-portuguesa Lana Gasparotti e os portugueses Marwan, um dos vencedores do concurso de novos talentos do festival. Depois dos Air, haverá um DJ set do jornalista Pedro Dias de Almeida.

Na quarta-feira sobem a palco a cantora norte-americana Chaka Khan, voz de temas como “I’m every woman” ou “Ain’t nobody”, que passa por Portugal no âmbito da digressão de celebração dos 50 anos de carreira, os britânicos Morcheeba, os portugueses Onoma e o cantor Alex D’Alva Teixeira, em formato DJ set.

O terceiro dia de CoolJazz, em 19 de julho, é totalmente dedicado à música portuguesa, com Dino D’Santiago, Maro, o Rogério Pitomba Trio e um DJ set de Progressivu.

Presença habitual no festival, a cantora e pianista canadiana Diana Krall sobe a palco no dia 26 de julho. No mesmo dia atuam ainda o Manuel Oliveira Trio, a saxofonista e cantora Eunice Barbosa e do DJ Pedro Tenreiro.

Em 27 de julho, atuam as cantoras brasileiras Marina Sena e Luedji Luna, os portugueses Salamandra e a produtora Sónia Trópicos, em DJ set.

Para o penúltimo dia do festival estão marcadas as atuações dos neozelandeses Fat Freddy’s Drop, dos portugueses Expresso Transatlântico, da pianista e compositora luso-angolana Gisela Mabel e da DJ portuguesa Matilde Castro.

Este ano, o encerramento do CoolJazz, no dia 31 de julho, fica a cargo do cantor e pianista britânico Jamie Cullum, outra presença assídua no festival.

Além de Jamie Cullum atuam a cantora portuguesa Inês Marques Lucas e o baterista português Guilherme Melo. Haverá ainda um DJ set da cantora Beatriz Pessoa com o realizador Daniel Mota.

O festival, que este ano tem um novo ‘naming sponsor’, a seguradora Ageas, tem também uma programação gratuita, as Cascais Lazy Sundays, que acontecem aos domingos nos jardins da Casa das Histórias Paula Rego.

Nos dias 14, 21 e 28 de julho, haverá DJ sets, a partir das 19:00, da radialista Inês Lopes Gonçalves com o baterista Ivo Costa, da radialista Vanda Miranda e do “artista de variedades” Wandson, respetivamente.