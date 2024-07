A EDP Renováveis (EDPR) assegurou um contrato de 15 anos com uma sociedade tecnológica para a venda de 90% da energia verde produzida através de um projeto solar nos Estados Unidos, foi esta quarta-feira comunicado ao mercado.

“A EDP, através da sua subsidiária EDP Renováveis […] assegurou um ‘Power Purchase Agreement’ (PPA) de 15 anos com uma sociedade tecnológica para a venda de 90% da energia verde produzida por um projeto solar de 150 MWac no condado de Fulton, Estado de Ilinóis, nos Estados Unidos da América”, lê-se num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Este projeto, que deverá entrar em operação em 2025, representa, segundo a elétrica, uma oportunidade para expandir os 3,1 gigawatts (GW) de capacidade solar em operação e em construção na América do Norte.

A EDP disse, na mesma nota, continuar a reforçar o seu perfil de baixo risco e a estratégia de crescimento, baseadas em projetos competitivos de longo prazo.

Na sessão desta quarta-feira da bolsa, as ações da EDP subiram 0,76% para 3,56 euros.