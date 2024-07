Em atualização

As autoridades encontraram dois corpos dentro do barco “Virgem Dolorosa”, que há uma semana naufragou ao largo da Marinha Grande. Ao que tudo indica, tratam-se dos corpos de dois dos três pescadores que estavam desaparecidos. A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã e confirmada pelo Observador junto de fonte da Autoridade Marítima.

A traineira “Virgem Dolorosa” operava entre a Praia da Vieira e São Pedro de Moel, ao largo da Marinha Grande. Na madrugada de quarta-feira da semana passada, o barco virou-se. Três tripulantes morreram, 11 foram resgatados e três foram dados como desaparecidos. No sábado realizaram-se, na Figueira da Foz e em Lavos, os funerais das três vítimas mortais.

As buscas para encontrar os três pescadores que estavam desaparecidos foram realizadas ao longo da última semana. Com a descoberta dos dois corpos, que serão dos pescadores, falta ainda encontrar um terceiro tripulante do “Virgem Dolorosa”.