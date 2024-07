O governo vai aumentar o escrutínio aos conselhos de administração das Unidades Locais de Saúde [ULS], para avaliar a capacidade das unidades de atrair e reter profissionais.

“A nossa intenção é um levar a cabo, em 2024 e 2025, um programa de auditorias para avaliar as práticas atuais na gestão de recursos humanos, e quais as melhores práticas no SNS, quais as ULS que conseguem atrair e reter mais profissionais”, revelou Ana Paula Martins, acrescentando que existem “ULS que estão a atrair, de novo, médicos para as suas equipas”.

A ministra da Saúde admitiu, ainda assim, que “não têm sido dados instrumentos à gestão hospitalar para que se possam desenvolver em dois domínios fundamentais: o da autonomia e o dos resultados”.

A propósito da autonomia dos hospitais, conferida através dos Planos de Desenvolvimento Operacionais, a secretária de Estado da Gestão da Saúde, Cristina Vaz Tomé, referiu que esses mesmos planos estão a ser analisados e em processo de aprovação. Estes instrumentos permitem às ULS um maior grau de autonomia na contratação de recursos humanos e na realização de investimentos e compra de equipamentos.