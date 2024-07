Um incêndio numa loja na Estrada de Benfica, Lisboa, em frente ao quartel dos bombeiros, obrigou a evacuar o edifício ao inicio da manhã desta quarta-feira, segundo o Regimento de Sapadores Bombeiros.

A mesma fonte disse que não há vítimas a registar e que o edifício, de quatro pisos, foi evacuado preventivamente.

O alerta para o fogo foi dado pelas 7h00 e às 7h35 estavam no local seis viaturas do Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa, com 20 elementos.