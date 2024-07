Os municípios do Bombarral e da Lourinhã acordaram investir numa via alternativa à estrada em risco de derrocada que atravessa as localidades de Casal da Cotovia (Bombarral) e Casal Novo (Lourinhã), disseram esta quarta-feira fontes autárquicas.

As duas câmaras municipais decidiram efetuar “com urgência” melhoramentos na Rua do Pinheiro e avançar com expropriações nos locais da via que precisa de ser alargada para permitir a circulação de dois pesados em simultâneo, disseram à agência Lusa a vereadora das Obras da Câmara da Lourinhã, Carla Custódio, e fonte oficial da Câmara do Bombarral.

Nas assembleias municipais da Lourinhã (Lisboa) e do Bombarral (Leiria) realizadas em junho, o presidente da freguesia da Moita dos Ferreiros, Rui Perdigão, insurgiu-se contra o corte de trânsito a pesados pela Câmara do Bombarral na estrada em risco de derrocada entre o Casal da Cotovia e o Casal Novo.

“Vamos analisar a situação e encontrar uma solução com a Câmara do Bombarral. Não concordo com a interdição a pesados”, afirmou por seu lado o presidente da Câmara da Lourinhã, João Duarte Carvalho.

Já na assembleia do Bombarral, o presidente da câmara, Ricardo Fernandes, justificou que “é impossível fazer a intervenção na estrada” em derrocada por custar 640 mil euros.

Em alternativa, interditou a via para salvaguardar a segurança de pessoas e bens de uma eventual derrocada e ponderou a construção de uma estrada alternativa.

O autarca da freguesia alertou à Lusa que sete empresas aí localizadas estão a ser prejudicadas, por não terem alternativa para fazer circular veículos pesados, e ameaçam deslocalizar-se.

Na terça-feira, a Assembleia de Freguesia da Moita dos Ferreiros decidiu, por unanimidade, “mandatar o executivo para exercer todos os esforços, por todos os meios legais, políticos, administrativos e, se for necessário judiciais, de forma a inverter a situação de bloqueio de acesso do sul da freguesia à estrada nacional 361”, lê-se na deliberação, a que a Lusa teve acesso.

A assembleia recomendou ao executivo contestar a legalidade da proibição da via a veículos pesados junto das entidades competentes e solicitar um compromisso de alternativa “calendarizado” da câmara da Lourinhã que permita a mobilidade de pessoas e bens.

A Câmara do Bombarral efetuou várias obras de drenagem, reposição do pavimento e asfaltamento da via em causa, que acaba sempre por ceder.

Desde o ano passado que o presidente da Junta de Freguesia da Moita dos Ferreiros tem vindo a alertar para o “risco de derrocada” da estrada, levando o município do Bombarral a comprometer-se com o estudo geotécnico e a analisar eventuais obras a fazer.

Após o estudo geotécnico e um estudo prévio do projeto de reabilitação, a autarquia quantificou em 640 mil euros o custo da intervenção na estrada em risco de derrocada.

O autarca explicou que a via, construída sobre uma encosta com cerca de sete metros de altura, já teve vários desabamentos, tendo em conta o “tráfego elevado de pesados”, com “200 a 300 passagens por dia”, e os problemas de falta de drenagem das águas.