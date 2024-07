O Gil Vicente, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou nesta quinta-feira a contratação do defesa luso-angolano Sandro Cruz, que alinhava no Desportivo de Chaves.

O defesa esquerdo, de 23 anos, internacional por Angola, assinou um compromisso válido por três temporadas com o emblema de Barcelos.

Sandro Cruz esteve nos últimos dois anos em Chaves, mas com a descida do emblema flaviense à II Liga, optou pela mudança para o Minho, continuando no principal escalão nacional.

O defesa começou a sua formação no Sporting de Braga, seguindo, depois, para o Benfica, no qual completou o seu percurso até chegar à equipa principal das “águias”.

Na época passada, já no clube transmontano, Sandro Cruz participou em 26 jogos e apontou um golo.

O lateral é o quinto reforço do Gil Vicente para a nova temporada depois de Jorge Aguirre (ex-Osasuna, Esp),David Colado (ex-Villarreal, Esp) e Marcos Fernández (ex-Maiorca, Esp) e Jonathan Mutombo (ex-Vitória de Guimarães).