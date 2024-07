O navio Ocean Viking, da SOS Mediterranée, resgatou nas últimas horas cerca de 250 pessoas nas águas do Mar Mediterrâneo, somando-se às cerca de 120 resgatadas na terça-feira nesta mesma região, anunciou a organização não-governamental (ONG).

A SOS Mediterranée afirmou, na rede social X, que o primeiro resgate envolveu 53 sobreviventes, incluindo crianças, que se encontravam num barco localizado a sul da ilha italiana de Lampedusa.

The 53 survivors, including women and children, all weak and dehydrated, reported to have spent 3 days at sea. Many presented fuel burns. They had departed from Sfax, Tunisia. pic.twitter.com/frgBJnGvCB

