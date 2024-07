A Polícia Judiciária deteve, na madrugada desta quinta-feira, cinco adolescentes envolvidos na morte de Gonçalo Lima, de 18 anos, morto à facada no NorteShopping no final do mês passado.

Segundo o Jornal de Notícias, o adolescente que matou Gonçalo Lima tem 15 anos e reside no Porto. Nas buscas que fez durante esta madrugada a polícia deteve outros quatro jovens envolvidos no confronto, todos com a mesma idade.

No final de junho, o jovem tinha sido agredido com uma arma branca, na sequência de um “desentendimento” na zona de restauração do centro comercial. Gonçalo Lima ainda foi transportado para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, mas não resistiu aos ferimentos graves, na zona do pescoço.