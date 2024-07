Os técnicos superiores de diagnóstico da Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra voltam paralisar na terça e quarta-feira por não terem obtido resposta concreta à exigência de revisão da tabela salarial, anunciou nesta quinta-feira fonte sindical.

De acordo com o Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde nas Áreas de Diagnóstico e Terapêutica (STSS), que convocou o protesto, os trabalhadores realizam na terça-feira uma concentração em frente ao Hospital Professor Doutor Fernando da Fonseca, entre as 10h00 e as 13h00.

Em conjunto com a revisão da tabela salarial do Acordo de Empresa, os profissionais pretendem discutir a adesão ao Acordo Coletivo de Trabalho entre o Centro Hospitalar Barreiro Montijo e outros e o STSS e outros sindicatos.

Os trabalhadores já realizaram uma greve em 27 de junho e têm também agendada uma paralisação para 25 e 26 deste mês.

Segundo o STSS, a paralisação pode prejudicar a realização de diversos exames complementares de diagnóstico (como análises clínicas, ecografias, raio X) e atividades nas áreas da terapêutica (nomeadamente farmácias hospitalares, fisioterapia, terapia da fala e terapia ocupacional).